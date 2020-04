16-04-2020, ingezonden mededeling

Volle rugzakken, maar met een andere inhoud

Groningen - In elke update hoorden we het weer: “Niet hamsteren!” Toch blijkt het moeilijk om er gehoor aan te blijven geven.

Ondanks dat we zien dat de supermarkten elke dag nog steeds nieuwe voorraad krijgen, zie we consumenten met een overvolle shopper bij de supermarkten naar buiten komen. Waar komt dat hamsteren toch vandaan?

“Van hamsteren is sprake als er voorafgaand aan een verwachte periode van (vermeende) schaarste, bijvoorbeeld in geval van een dreigende oorlog of epidemie, van bepaalde consumptiegoederen meer wordt ingeslagen dan men verbruikt, waardoor een extra voorraad wordt opgebouwd” aldus Wikipedia.

Wangzakken vol maar wel een nieuwe slogan

Daarna geeft Wikipedia producten aan die normaal gesproken gehamsterd worden zoals voedsel of benzine. Maar nergens is er sprake van toiletpapier en andere zaken die nu ineens essentieel leken te zijn. Hoewel een stukje verder vermeld Wikipedia nu al dat nadat de Belgische overheid op 12 maart 2020 maatregelen nam tegen de coronacrisis, er een run ontstond op onder andere toiletpapier en pasta. In Nederland gebeurde een dag later hetzelfde.

Hamsteren komt natuurlijk van het gedrag van de hamster die zijn voedsel in zijn wangzakken opslaat om ze daarna naar zijn voorraadplaats te brengen. Hamsteren is dus niets meer dan een extra voorraad voor eigen gebruik aanleggen. Erger wordt het als er sprake is van dwangmatigheid. We spreken dan niet meer over hamsteren maar over verzamelzucht.

Ironisch genoeg maakte de supermarktketen Albert Heijn jaren gebruik van de term hamsteren tijdens de zogenaamde hamsterweken. Een steeds terugkerende campagne om mensen aan te moedigen extra voorraad in te slaan. We denken dat Albert Heijn na de coronacrisis op zoek moet naar een nieuwe slogan en nieuwe actie.

Kuddegedrag

In supermarkten en winkels kijken klanten vooral naar elkaar. “Als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer”. Zie je een bekende die flink aan het inslaan is, zie je vaak een ander het nadoen. Daardoor krijg je de neiging het zelf ook te doen. Zo werkt ons brein nu eenmaal. “Talloze principes beïnvloeden ons koopgedrag, maar nu zijn kuddegedrag en schaarste de belangrijkste oorzaken” zegt winkeldeskundige Geert Jan Stenvert uit IJlst. Stenvert adviseert winkels over het beïnvloeden van klanten door kleur en inrichting.

Elkaar aanspreken, dat helpt. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar een iets kleiner tas meenemen ook! Die kleinere tas beïnvloed namelijk je brein waardoor je makkelijker alleen dat koopt wat je ook echt nodig hebt.

Waar je eerst waarschijnlijk vaak met een winkelmandje de supermarkt in zou lopen, moet je nu verplicht een winkelkarretje meenemen. Veel groter dus waardoor je direct ook de neiging hebt meer te gaan hamsteren. Daarom moet je vooraf bewust een keuze maken. Want als je weet dat alles wat je in je winkelwagentje doet daarna in je crossbody tas of rugzak moet, ben je bewuster bezig met inkopen.

Kies je ook nog voor een mooie tas, dan wil je die zeker niet helemaal volproppen. Zo is het makkelijker om het goede voorbeeld te geven en je portemonnee met respect te blijven behandelen