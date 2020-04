16-04-2020, RIVM Twitter bron

Coronadoden stijgt met 181 naar 3315

Landelijk - Vandaag zijn er 182 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 181 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 29.214 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

COVID-19 in verpleeghuizen

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen.

Op basis van de meldingen van patiënten met COVID-19 heeft het RIVM meldingen van patiënten in verpleeghuizen apart bekeken. Dit is in de tijd uitgezet. Onderzoekers keken naar 2 punten:

het aantal nieuwe verpleeghuislocaties met tenminste één COVID-19 patiënt (Figuur 1), het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 (Figuur 2).



Sommige meldingen worden later gedaan. Daarom kan het zijn dat nog niet alle meldingen van de meest recente week zijn meegenomen.

In Figuur 1 zie je dat het aantal verpleeghuizen dat voor het eerst een bewoner met COVID-19 meldt sinds eind maart minder wordt. Naar schatting heeft ongeveer één derde van het aantal verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. In Figuur 2 zie je dat het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 wel toeneemt. Het gaat hier alleen om verpleeghuisbewoners die getest zijn op COVID-19. In elk verpleeghuis wordt er volgens de richtlijn een beperkt aantal patiënten getest.

Omdat dat niet bij alle patiënten gebeurt, ligt het daadwerkelijke aantal van patiënten in verpleeghuizen met COVID-19 hoger dan het figuur laat zien. Het RIVM werkt samen met NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters om al deze gegevens toch te krijgen. Het gaat dan om patiënten die waarschijnlijk COVID-19 hebben/hadden, maar waarbij geen laboratoriumonderzoek is gedaan.