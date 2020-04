16-04-2020, Joey Lameris 112Gr,.

Gaslucht Oostersingel Groningen

Groningen - De Groninger brandweer is donderdagmiddag opgeroepen voor mogelijke gaslucht aan de Oostersingel in de stad.

Voorbijgangers roken een aparte lucht. Omdat de lucht veel op een gaslucht leek, schakelden zij de brandweer in.





De brandweer heeft in de omgeving van de Walstraat verschillende metingen gedaan om te kijken of er gevaarlijke stoffen gemeten konden worden. Uit deze metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in de lucht zaten, dus ook van een gaslucht was geen sprake.





Volgens verschillende buurtbewoners is dit de zoveelste keer dat de brandweer uitgerukt voor een vreemde lucht in de omgeving van de Walstraat. Ook bij de brandweer is het een bekend probleem maar de oorzaak is echter tot op heden niet gevonden. Vermoedelijk komt de lucht weg vanuit een 'schoorsteen' van het UMCG, dit is niet bevestigd.