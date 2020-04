17-04-2020, Politie Tweet & Gemeente Oldambt

Vaten aangetroffen in Beerta, getuigen gezocht

Beerta - Bij de Beertsterplas in Beerta zijn donderdag 16 april vaten met chemicaliën aangetroffen. Het gaat om acht vaten van elk 200 liter.

Welke stof er in de vaten zat, is nog niet bekend. Eén van de vaten is leeggelopen naast een sloot. Een ander vat heeft ook gelekt in de bodem. De vaten zijn verwijderd en de bodem wordt gesaneerd.





Onacceptabel



Een deel van het terrein is van Staatsbosbeheer en een ander deel van de gemeente Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt en provinciehoofd Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer reageren geschokt op de vondst van de chemicaliën: "We vinden het onacceptabel dat dit soort materiaal in de natuur gedumpt wordt. Juist in een tijd dat mensen behoefte hebben om in de natuur te zijn om een frisse neus te halen. We hopen de daders snel te vinden, zodat we de schade van de bodemsanering op hen kunnen verhalen."





Aangifte



Staatsbosbeheer en de gemeente doen aangifte van het dumpen van de vaten. De politie onderzoekt wie de vaten heeft gedumpt en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien om zich te melden.