16-04-2020, Politie Tweet

Vaten aangetroffen in Beerta

Beerta - In Beerta aan de Horst zijn donderdagmiddag vaten aangetroffen met een onbekende inhoud. Het is nog onduidelijk waar het precies om gaat en wat de herkomst is van de vaten.

Ook is nog onbekend hoe en wanneer de vaten hier terecht zijn gekomen. Uiteraard doet de politie op locatie uitgebreid onderzoek. Heeft u meer informatie die kan helpen in het politie onderzoek? Heeft u iets opvallends gezien in de buurt van de Horst in de afgelopen dagen en nog niet gesproken met de politie? Belt u ons dan op 0900-8844.