16-04-2020, Ditisroden.nl

Keukenbrand Roden snel onder controle

Roden (Dr.) - De brandweer moest donderdagavond even na 18.00 uur op komen draven voor een keukenbrand aan de Kymmellstraat in Roden.

Volgens omstanders is er een airfryer in brand gegaan of heeft kortsluiting gehad met veel rookontwikkeling. De brandweer was er op tijd bij en heeft het apparaat onklaar gemaakt. De woning is daarna geventileerd.