16-04-2020, Joey Lameris & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Korte commotie om aangebrande broodjes in oven

Groningen - De Groninger brandweer werd donderdagavond even na zes uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Brinklaan in de wijk Helpman.

Een bewoner zag dat er rook uit haar berging kwam en dacht dat haar cv-ketel in de brand stond. Toen de brandweer op onderzoek uit ging in de woning bleek dit echter niet het geval. De rook kwam vermoedelijk vanuit een rookkanaal dat in het appartementencomplex zit.



In een andere woning had een bewoner zijn broodjes aan laten branden waardoor zijn hele woning vol met rook kwam te staan. De rook uit de woning is waarschijnlijk via het rookkanaal in andere woningen terechtgekomen.



Brandweerlieden hadden het kleine brandje snel onder controle en het bleek allemaal mee te vallen.