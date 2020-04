16-04-2020, Melarno Kraan 112Gr. & Henk Frans

Scooterbrand Oosterstraat in Scheemda

Scheemda - Aan de Oosterstraat in Scheemda is donderdagavond om 20:20 uur een scooter in brand gestoken.

De oorzaak is niet bekend. Er was geen eigenaar bekend. De politie onderzoekt de zaak.