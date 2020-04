16-04-2020, Joey Lameris & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Meerdere woningen ontruimd vanwege gaslekkage

Haren - Meerdere woningen aan de Boterbloemweg in Haren zijn donderdagavond ontruimd vanwege een gaslekkage in een van de woningen.

De brandweer werd omstreeks 20:15 uur gealarmeerd voor een gaslek. Toen men op verkenning ging en verschillende metingen ging verrichten kwam erachter dat er daadwerkelijk gas te meten was in of nabij een van de woningen. Uit voorzorg werd een huizenblok ontruimd en moesten bewoners hun woningen tijdelijk verlaten.



De brandweer heeft met speciale meetapparatuur gemeten uit welke woning het gas kwam. Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse en ging na het onderzoek van de brandweer het lek dichten.