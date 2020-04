17-04-2020, Joey Lameris & R. Meter - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Martinitoren kleurt rood, wit en blauw vanwege bevrijding (Video)

Groningen - De Martinitoren kleurde donderdagavond rood wit en blauw. Dit omdat vandaag 75 jaar geleden de stad Groningen werd bevrijd van de Duitsers.

Op 13 april trokken de Canadezen de stad in. De Duitsers boden onverwacht stevige tegenstand. Na hevige gevechten gaven de Duitsers zich op 16 april over. 130 Duitsers waren omgekomen, veertig Canadezen en ruim honderd burgers van de stad. Ook werden er grote verwoestingen aangericht. De noord en oostwand van de Grote Markt lagen in puin. Bijna driehonderd gebouwen in de stad waren vernield.





De bevrijding zou dit jaar groots gevierd worden, maar het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. De Martinitoren wordt tot en met zaterdag elke avond in de driekleur gehuld.