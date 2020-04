17-04-2020, Marc Zijlstra 112G.

Brand bij RSP Technology in Farmsum (Update)

Farmsum - De brandweer van Delfzijl, Wagenborgen en de hoogwerker van brandweer Winschoten zijn vrijdagmorgen om 10:00 uur opgeroepen voor een brand bij RSP Technology aan de Metaalpark in Farmsum.

Bij aankomst van de brandweer woedde er brand in een filterhuis. Over de oorzaak van de brand, is nog niks bekend.