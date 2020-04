17-04-2020, OM.nl Tweet

Finse verdachte drugsbende langer vast

Groningen - De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft de gevangenhouding zojuist verlengd voor een termijn van 76 dagen van een 48-jarige verdachte uit Helsinki wegens betrokkenheid bij internationale drugshandel.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de uitvoer van 86 kilo speed, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De Fin is één van de verdachten in het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland naar internationale drugshandel dat begin maart 2020 leidde tot arrestaties en het onderscheppen van een partij amfetamine.

Drugslijnen

De drugslijnen die in beeld kwamen tijdens dit onderzoek liepen vanuit Friesland naar Finland en Engeland/Ierland. Op maandag 2 maart werd een transport van 86 pakketten speed onderschept in Groningen op de snelweg A7 vlak voor de Duitse grens. Elk pakket was circa een kilo zwaar. Deze partij heeft een geschatte straatwaarde (in Finland) van € 700.000.

Mogelijk meer aanhoudingen

Enkele verdachten zijn lid van zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Het gaat om een lid van de Hells Angels Harlingen, een lid van de Hells Angels Finland en een lid van de Red Devils in Leeuwarden. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit in dit onderzoek.