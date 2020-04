17-04-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Motorrijder slaat over de kop op industrieterrein 'Roodehaan'

Groningen - Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Arendalweg op het industrieterrein 'Roodehaan' in Groningen.