17-04-2020, @gerard_dejonge

Nep vuurwapen aangetroffen na bedreiging

Leek - Deze week was er een man in Leek bedreigd met een "vuurwapen". Vrijdagmorgen is er een verdachte aangehouden aan de andere kant van de provincie en de nep vuurwapen is daarbij aangetroffen.

Mooi resultaat, proces verbaal voor de verdachte en een nepwapen van de straat gehaald. Dat meldt een agent via Twitter.