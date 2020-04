18-04-2020, Patrick Wind & Raymond Meter- 112Groningen.nl

Politie grijpt in bij feestje van Vindicat, 15 personen op de bon (Video)

Groningen - In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding dat er in een pand aan de Grote Markt in Groningen mogelijk een feestje gaande zou zijn.

Hierop is de politie met meerdere eenheden ter plaatse gegaan en troffen in het pand zo'n 15 personen aan. Het bleek te gaan om een feestje in het pand van studentenvereniging Vindicat.



De samenkomst is door de politieagenten beëindigd en alle aanwezige personen hebben een bekeuring aangezegd gekregen vanwege het overtreden van de noodverordening COVID-19.