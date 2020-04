18-04-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand Nieuwolda snel onder controle

Nieuwolda - Vrijdagavond werden de brandweerkorpsen van Wagenborgen en Winschoten gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Hoofdstraat in Nieuwolda.

De bewoners hadden de brandweer gewaarschuwd, nadat er rook in de woning werd waargenomen, dat veroorzaakt werd door een kachel. De bewoners hadden de kachel direct uitgemaakt en op een veilige afstand gewacht tot de brandweer ter plaatse was. Bij aankomst van de brandweer werd de schoorsteen gecontroleerd. Na een half uur was het incident onder controle.



Op de terugweg naar de kazerne werd de brandweer van Wagenborgen door de meldkamer doorgestuurd om te kijken aan de Troppelhuizen in Nieuwolda, hier zouden meters hoge vlammen boven een woning uit komen. Eenmaal ter plaatse viel ook dit gelukkig mee en bleek het om een oliedrum te gaan waar in gebrand werd.