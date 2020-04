18-04-2020, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Ruzie loopt uit de hand bij het Zwet in Delfzijl

Delfzijl - Bij het AZC aan het Zwet in Delfzijl is vrijdagavond om 21:15 uur een ruzie ontstaan tussen minimaal twee personen. De eerste melding was een steekincident, maar dat klopte niet.

Één persoon werd ter plaatse aangehouden door de politie. Er werd niet gestoken zegt de persvoorlichtster van de politie. De politie noteerde de gegevens.