18-04-2020, Patrick Wind & Raymond Meter

Wielrenner gewond na botsing met scooterrijder

Groningen - Bij een ongeval tussen een scooterrijder en een wielrenner zijn zaterdagmorgen twee personen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11:05 uur op de kruising Ulgersmaweg met het Heerdenpad.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooterrijder en de wielrenner met elkaar in botsing.



De wielrenner werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en gecontroleerd in de ambulance. De scooterrijder had lichte verwondingen en werd behandeld door een agent.



De politie zette het ongeval op papier en ging in gesprek met getuigen. De wielrenner is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.