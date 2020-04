18-04-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Gewonden bij botsing tussen fietsster en scooterrijdster

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de Borgweg nabij Meerstad zijn zaterdagmiddag twee mensen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de plek waar de Borgweg over gaat in de Hoofdweg. Een fietsster en een scooterrijdster reden elkaar tegemoet op het parallel-lopende fietspad. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze met elkaar in botsing. De fietsster is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Op de scooter zaten twee personen.



De scooterrijdster is gecontroleerd in de ambulance, de mannelijke bijrijder is behandeld aan een hoofdwond. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De fiets en de scooter raakten beschadigd.