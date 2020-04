18-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Lekkende camping-gasfles laat hulpdiensten uitrukken

Groningen - De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een mogelijke gaslekkage aan Soerabajastraat in Groningen.

Bewoners van een portiek flat roken een vreemde lucht bij de bergingen onder de woningen. Men vertrouwde en belden de brandweer. Brandweerlieden ging op onderzoek uit.



Al snel werd bekend waar de gaslucht vandaan kwam. In een van de bergingen was een camping gasbusje die gas lekte. De portiek was tijdelijk ontruimd vanwege de gaslucht.