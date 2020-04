18-04-2020, Julian Spa - 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Vier gewonden bij verkeersongeval in Ter Apel (Video)

Ter Apel - Op het Ruiten A kanaal West in Ter Apel is zaterdagavond een verkeersongeval gebeurd waarbij meerdere gewonden zijn gevallen.

De hulpdiensten kregen omstreeks half acht de melding van het eenzijdige verkeersongeval, en rukten vervolgens massaal uit. Vier ambulances, een brandweervoertuig, en meerdere politie-eenheden kwamen op de melding af.



Het is onbekend wat er precies heeft afgespeeld op de ongevalsloactie. Meerdere personen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis ter observatie zegt de politie woordvoerster. Enkelen hadden letsel opgelopen. Het voertuig raakte bij het ongeval zeer zwaar beschadigd.





De toedracht wordt onderzocht.