19-04-2020, Marc Dol - 112Gr.

Auto brandt uit in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Overijsseselaan in Stadskanaal is zondagochtend kort voor 4 uur een auto uitgebrand.

Een omwonende ontdekte het vuur en alarmeerde de brandweer. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in brand. Met twee stralen hogedruk is het vuur gedoofd. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.