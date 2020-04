19-04-2020, 112Groningen.nl

Man raakt gewond na steekincident, dader op de vlucht

Sappemeer - Eén persoon is zondagavond gewond geraakt bij een steekincident aan de Mastenmaker in Sappemeer.

Hulpdiensten kregen rond de klok van zeven uur de melding van een mogelijke steekpartij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen troffen zij een persoon aan die gewond was geraakt.



Vermoedelijk is er voorafgaand aan het steekincident een ruzie geweest, dit is niet bevestigd. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is onduidelijk.



De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het steekincident. Ook is men nog opzoek naar de verdachte die na het incident op de vlucht sloeg.