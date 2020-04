20-04-2020, Jelte Haumersen 112Gr.

Belstelbus in brand op A7 bij Marum

Marum - De brandweer van Marum is maandag om 11:45 uur opgeroepen voor een autobrand op de A7 ter hoogte van Marum. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De bestelbus is daarbij volledig uitgebrand. Het verkeer op de A7 had tijdelijk enige hinder hierdoor. De berger heeft het voertuig geborgen.