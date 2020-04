20-04-2020, 112Gr.

Vrouw valt in woning in Spijk

Spijk - Bij 't Loug in Spijk heeft de brandweer i.s.m. de ambulancedienst een vrouw die in de woning gevallen was uit huis gehaald.

De brandweer was langere tijd bezig om deze klus vakkundig te klaren. De toedracht van de val is niet bekend.