20-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Afgebrande kaars laat brandweer uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer moest maandagmiddag in actie komen vanwege brand in een woning aan de Tuinbouwstraat.

De melding van de brand kwam rond 13.00 uur binnen op de meldkamer waarop er een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “In de woning was rookontwikkeling ontstaan”. “De bewoner had een kaarsje branden en deze kaars was opgebrand aldus de brandweer voorlichter.

De bewoner die thuis was heeft zelf de hulpdiensten gebeld.

Bij aankomst hebben de brandweerlieden een nacontrole uitgevoerd. “Van echte brand was geen sprake.” Na tien minuten is de brandweer weer teruggekeerd naar de kazerne.