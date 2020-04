20-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Oogtv.nl info

Voetganger geschept door automobilist op Hereweg (Video)

Groningen - Op de voetgangersoversteekplaats op de Hereweg is maandagmiddag om 12:40 uur een voetganger geschept door een automobilist. Zegt Oogtv.nl

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend en wordt onderzocht. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de bestuurder van het bestelbusje de voetganger over het hoofd gezien. Het slachtoffer werd vervolgens geschept en belandde via de motorkap tegen het voorraam.

Politie agenten hadden de straat afgezet en ambulanceverpleegkundigen hebben eerste hulp geboden aan het slachtoffer. De verpleegkundigen kregen daarbij hulp van het MMT, het Mobiel Medisch Team. Het slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Politieagenten noteerde verklaringen van mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten.