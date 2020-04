20-04-2020, Defensie & Michael Huising 112gr. foto

Patiëntentransport vanaf Waddeneilanden even terug in handen Defensie

Eelde - Defensie vliegt vanaf vandaag patiënten vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Dat gebeurt per NH90. Met de helikopter van het Defensie Helikopter Commando neemt de militaire organisatie tijdelijk de taken over van de ANWB.

Dat gebeurt op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het maritieme toestel heeft vlieg-medisch personeel aan boord en is uitgerust voor medische transporten. De NH90 heeft Maritiem Vliegkamp De Kooy als thuisbasis. Defensie is in staat de taak 24 uur per etmaal uit te voeren. De ANWB-helikopters zijn daardoor volledig beschikbaar om ernstig zieke COVID-19-patiënten naar andere intensive care-afdelingen te brengen.

Defensie neemt het patiëntentransport sowieso de komende twee weken voor haar rekening, maar desgewenst ook daarna nog.

Behoorde tot takenpakket Vervoer van patiënten vanaf de Waddeneilanden is voor de krijgsmacht overigens niet geheel vreemd. Tot in 2015 behoorde het zelfs bijna 40 jaar tot het takenpakket. Voor het laatst werden de transporten vanaf Vliegbasis Leeuwarden uitgevoerd door de AB-412 SP van de luchtmacht. Van deze Agusta-Bell helikopter waren er 3. Vanwege hun knalgele kleur kreeg het toestel de bijnaam tweetie. De toestellen werden verkocht. Daarna voerden NH90’s en Cougar-transporthelikopters de taken nog uit tot de Kustwacht ze overnam in de tweede helft van 2015.