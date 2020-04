20-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

GGD bevestigt vier nieuwe besmettingen met coronavirus

Groningen - Sinds zondagmiddag zijn vier nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. Dat meldt de GGD Groningen maandagmiddag.

Volgens de GGD zijn er maandag in totaal 310 personen positief getest op COVID-19 in de provincie Groningen, inclusief het aantal overledenen. Van deze 310 personen zijn er 168 in de zorg werkzaam. Het aantal werkelijke besmettingen in onze provincie ligt hoger, omdat niet alle inwoners met klachten worden getest. In totaal zijn er nu 10 mensen uit de provincie Groningen overleden aan

In de gezamenlijke testlocatie van het UMCG, GGD Groningen en Certe zijn de afgelopen weken in totaal inmiddels 1.244 zorgmedewerkers (van buiten de ziekenhuizen) getest, waarvan 86 positief.