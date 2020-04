20-04-2020, Raymond Meter 112gr

Uitslaande woningbrand aan de Voermanstraat

Groningen - In een woning aan de Voermanstraat in de Groningse wijk Paddepoel heeft maandagmiddag om 17:40 uur kort een uitslaande brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. Zegt Oogtv.nl

De eerste melding van de brand kwam rond 17.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Bij de eerste melding was het onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Daarom hebben we opgeschaald naar middelbrand waarop ook een tweede tankautospuit opgeroepen werd.” Bij aankomst van de hulpverleners bleek de brand te woeden op de derde verdieping van een flatgebouw. Een aantal omliggende woningen werden ontruimd. De brand woedde in de achterkamer aan de achterzijde van het gebouw.

Het vuur was snel onder controle. Op dit moment zijn ze met een ventilator bezig om de rook uit het pand te verdrijven.” Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is niets bekend, hier zal onderzoek naar gedaan worden. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te assisteren bij de afhandeling van de schade. Vanwege de brand was de Voermanstraat korte tijd afgesloten voor het verkeer.