21-04-2020, 112Groningen.nl Gijs Bouman

Traumahelikopter ingezet in Farmsum

Farmsum - Bij een werf aan de Venjelaan in Farmsum is dinsdagmorgen rond 09:15 uur een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Volgens meerdere ooggetuigen en bronnen viel een medewerker van een scheeps-sectie bij een werf. Dit is nog niet bevestigd.

Een ambulance en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis, de toestand is niet bekend. De arbeidsinspectie zal een onderzoek instellen naar de toedracht.