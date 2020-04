21-04-2020, Redactie

Autobrand Poortstraat Groningen

Groningen - In de Poortstraat in Groningen is maandagnacht rond 02:55 uur een auto volledig uitgebrand. De oorzaak is niet bekend.

Het was een uitslaande brand. De brandweer heeft de brand snel geblust. De politie onderzoekt de brand.