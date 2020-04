21-04-2020, Gijs Bouman 112Gr.

Autobrand bij De Vennen in Delfzijl

Delfzijl - Op de De Vennen in Delfzijl stond dinsdagmiddag om 15:25 uur een auto in de brand. Over het ontstaan van de brand is nog niets bekend.

De brandweer van Delfzijl was snel ter plaatse en heeft de auto geblust. De schade aan het voertuig is groot. Een berger heeft de auto later geborgen.