21-04-2020, Marc Zijlstra 112G.

Zoektocht met politiehelikopter, man terecht

Siddeburen - De politie was sinds dinsdagmiddag op zoek naar een man in de omgeving van Siddeburen.

Bij het zoeken naar de man werd ook de politiehelikopter vanuit Amsterdam gebruikt. Voertuigen van de politie zochten vanaf de grond naar de man.

Update:

Tijdens de zoektocht was de man weer terecht. Het is niet bekend waar hij was en hoe het gaat met hem.