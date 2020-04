21-04-2020, Julian Spa 112Gr.

Brand in bunker bij Ter Apel

Ter Apel - Een buitenbrand dinsdagavond om 21:10 uur aan de Barnflair Oost in Ter Apel. Daar stond een oude bunker in brand.

De brandweer van Ter Apel heeft de brand afgeblust. De oorzaak is niet bekend, maar lijkt op een actie van vandalen.