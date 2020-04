22-04-2020, Marc Dol - 112Gr

Twee branden langs de Onstwedderweg

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd woensdagochtend rond 4 uur opgeroepen voor een buitenbrand bij de rotonde van de Onstwedderweg en de Atlantislaan in Stadskanaal.

Ter plaatse bleek aan beide kanten van de rotonde (Zowel aan de Maarsveld kant als aan de Maarswold kant) een forse brand in de bossen te woeden. Terwijl de brandweer de vlammen aan de ene kant (Vanaf de Heusdenlaan) bestreed werd een tweede blusauto opgeroepen om de tweede brand (Langs de Onstwedderweg aan de Maarsveld kant) te blussen. Nadat de eerste brand uit was ging de eerste blusauto assisteren bij de tweede brand. De oorzaak van de branden is niet bekend, hoewel brandstichting niet wordt uitgesloten.