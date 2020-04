22-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Kabinet: Er komt een corona-app

Landelijk - Er gaat een nieuwe corona-app ontwikkeld worden die in kaart gaat brengen of je onlangs bij coronapatiënten in de buurt bent geweest. Dat meldt Oogtv.nl

Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagochtend laten weten.

Om de corona-apps is de laatste weken veel te doen. Een aantal weken geleden maakte het kabinet op een persconferentie bekend apps te willen ontwikkelen die kunnen helpen bij het contactonderzoek. Vergelijkbare apps worden al succesvol gebruikt in verschillende Aziatische landen en in Oostenrijk. Vorige week werd aan partijen gevraagd om met voorstellen te komen. Zeven daarvan presenteerden zich afgelopen weekend op een appathon. De Jonge heeft besloten dat al deze apps zijn afgevallen omdat de beveiliging te wensen overlaat.

“Ik heb geconstateerd dat er een goede basis in kennis en vergevorderde oplossingen is om verder op te bouwen”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. “Daarom is het mijn inzet om snel te kunnen beschikken over een team met de juiste bouwers en ook met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie.” De minister wil het team dat de app gaat maken zelf samenstellen. Over vier weken gaat De Jonge een besluit nemen of de app gaat werken of niet.

In de Tweede Kamer werd woensdagochtend gesproken over de voorwaarden en de gevolgen van één of meerdere corona-apps. Verschillende deskundigen waren hiervoor uitgenodigd waaronder burgerrechtenorganisatie Privacy First en Bits of Freedom.