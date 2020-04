22-04-2020, Redactie

Motorrijder slaat over de kop bij Wildervank

Wildervank - Op de Woortmanslaan in Wildervank is woensdagmorgen om 11:35 uur een motorrijder ernstig gewond geraakt. Deze kwam tegen een boom aan in een bocht. De traumahelikopterbemanning assisteerde de ambulancedienst.