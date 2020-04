22-04-2020, Julian Spa 112Gr.

Buitenbrand bij Nieuw Weerdinge snel geblust

Nieuw Weerdinge (Dr.) - Aan de Raiffeisenstraat bij Nieuw-Weerdinge is een kleine natuurbrand ontstaan woensdagmiddag om 15:50 uur.

Ter plaatse stonden wat bosjes in de brand. De brandweer had de buitenbrand snel geblust. Vermoedelijk is de brand aangestoken.