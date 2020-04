22-04-2020, Jelte Haumersen, 112Gr. & Ditisroden.nl Youtube

Gasleiding geraakt in Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - Aan de Veldstreek in Zevenhuizen is woensdag rond 19.50 uur een gaslekkage ontstaan.

Een landbouwvoertuig heeft de hoofdgasleiding geraakt. De brandweer was, in afwachting van Enexis, ter plaatse om de situatie te beveiligen. Waardoor het landbouwvoertuig de leiding heeft geraakt is niet bekend.