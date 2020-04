23-04-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Buitenbrand Blijham snel geblust

Blijham - Woensdagavond een melding avn een bosschage brand aan de Verlengde Lutjeloosterweg in Blijham.

Ter plaatse stond wat riet in de brand. De brand was nagenoeg uit bij aankomst van de brandweer. De brandweer heeft nog even nageblust met een straal hogedruk.