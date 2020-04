23-04-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

Kom voor tweedehands elektrische fietsen naar Winsum

Winsum - Reclame/ Aanstaande zaterdag is er weer een grote verkoop van elektrische fietsen. Voor deze dag telt ook vanwege het corona virus houdt 1.5 meter afstand.

Gewoon open op afspraak en in alle rust e_bike's kijken? (ook in de avonduren) wees welkom in Winsum. Zie de vlag aan de weg.(foto)

Alle elektrische fietsen die wij verkopen komen bij de dealer weg en zijn allen keurig onderhouden.

Tevens zijn we iedere zaterdag geopend van 9 tot 15.00.

Ook bij ons telt 1,5 meter afstand van elkaar.

Info via: 0644513180



Handelsonderneming de Boog

Het Aanleg 9D

Winsum

Mail: Info@debooghandel.nl

www.debooghandel.nl