23-04-2020, Patrick Wind 112Gr. & Joey Lameris

Fietser gewond Parkweg Groningen

Groningen - Een fietser is donderdagmiddag geschept door een automobilist op de kruising Parkweg met de Merwedestraat in Groningen.

De gewonde fietser werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd in de ambulance. De politie zetten het ongeval op papier en doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.





Het is onbekend of het gewonde slachtoffer mee moet naar het ziekenhuis. Een deel van de Parkweg was tijdelijk afgesloten in verband met het ongeval.