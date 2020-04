23-04-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Scootmobiel in sloot bij Roden

Roden (Dr.) - Aan de Leeksterweg in Roden is donderdagmiddag om 15:25 uur een bejaarde vrouw gewond geraakt toen ze met haar scootmobiel terecht kwam in een sloot langs het fietspad.

De brandweer van Roden en politie hadden enige tijd nodig om de beknelde bejaarde dame uit de greppel te halen. De vrouw was gelukkig wel aanspreekbaar, maar is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.



Hoe de vrouw van het fietspad de sloot in is gereden is niet bekend.