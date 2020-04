23-04-2020, M. Nuver - 112Gr.

Verdachte aangehouden voor brandstichting zendmast

Groningen - De politie in Groningen heeft donderdag een 34-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting in een zendmast.

Dat maakte de politie donderdagavond bekend. Op 10 april werd een zendmast in brand gestoken aan de Koningsweg in Groningen.

Er ontstond een hevige brand en de zendmast werd volledig verwoest. De recherche van Groningen startte gelijk een rechercheonderzoek en stelde bewakingsbeelden veilig. Deze zaak is in Opsporing Verzocht geweest, net als de andere branden. Na uitvoerig recherchewerk en met behulp van tips van kijkers achterhaalde de politie de identiteit van de verdachte. Vanmiddag werd de 34-jarige man aangehouden in Groningen. Hij zit nu vast voor verhoor. De politie onderzoekt of de man bij meerdere branden betrokken is geweest.

De betreffende eenheden doen zelf onderzoek naar de branden in hun gebied. De Landelijke Eenheid coördineert en onderzoekt het mogelijk crimineel netwerk dat erachter zit. Dit gebeurt onder bevoegd gezag van het Landelijk Parket.

De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.