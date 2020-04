23-04-2020, Joey Lameris & Patrick Wind & Raymond Meter - 112Gr.

Uitslaande brand Ypenmolendrift (Video)

Groningen - In een woning aan de Ypenmolendrift is donderdagavond brand uitgebroken.

De brand was bij aankomst van de brandweer uitslaand. Omdat het niet zeker was of er nog personen in de woning aanwezig waren is opgeschaald naar middelbrand, waarmee een tweede blusauto ter plaatse werd geroepen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.