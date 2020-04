23-04-2020, Redactie, 112Gr.

Uitslaande brand in Woltersum

Woltersum - In een woning aan de Hoofdweg in Woltersum is brand uitgebroken. De brand was aanvankelijk uitslaand.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. Er was niemand aanwezig in de woning.