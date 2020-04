24-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie zoekt getuigen van verkeersruzie

Glimmen - De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie tussen de bestuurders van twee auto’s. Deze vond plaats op vrijdag 17 april jongstleden, rond 18.20 en 18.30 uur, tussen Glimmen, Noordlaren en Midlaren.

Er vonden twee confrontaties plaats tussen beide bestuurders. Het eerste incident was op de Zuidlaarderweg tussen Glimmen en Noordlaren, het tweede op de Groningerstraat in de buurt van Midlaren. In beide gevallen kwamen de auto’s op de weg tot stilstand. De bestuurders kwamen in beide gevallen uit hun auto waarna er een confrontatie plaatsvond tussen beiden.

De gegevens van beide auto’s en hun inzittenden zijn bekend, de politie wil graag van getuigen weten wat getuigen hebben zien gebeuren bij het incident. De verdachten reden in een kleine grijze auto en een rode auto. Tijdens beide voorvallen passeerden enkele auto’s en stonden mensen te kijken.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844. Als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800 – 7000. Ook een persoonlijk bericht via Facebook is mogelijk. Houdt daarbij zaaknummer BVH 2020098541 ILBT5 bij de hand.