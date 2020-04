24-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Schade na uitslaande brand bij daglicht groot (Video)

Groningen - De schade bij daglicht is groot aan het pand aan de Ypenmolendrift waar gisteravond een forse brand woedde.

Donderdagavond om iets voor negen uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de Ypenmolendrift. Toen de eerste eenheden arriveerden was de brand al uitslaand. Een tweede tankautospuit kwam ter plaatse om assistentie te verlenen aan de eerste blusploeg.





De forse brand was door de inzet van brandweerlieden snel onder controle. In het pand waren gelukkig geen personen meer aanwezig. De schade aan het pand was vrijdagochtend goed te zien. Het pand is inmiddels 'dicht getimmerd' met platen hout en aan de voorzijde staat een hek.





Over de oorzaak van de brand is nog niet veel bekend. De politie zal in de loop van de dag onderzoek gaan doen om de mogelijke oorzaak te achterhalen.