24-04-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl / Tekstbron: OOGTV

Bedumerweg tijdelijk afgesloten vanwege brand

Groningen - De Bedumerweg is vrijdagmorgen afgesloten vanwege een brand in een oudpapierwagen. De melding van de brand kwam rond 11.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een schuimbluswagen ter plaatse stuurden.

De brand werd ontdekt door een automobilist die achter de oudpaperwagen reed. Deze automobilist heeft de vrachtwagenbestuurder gewaarschuwd. Zegt Oogtv.nl

Hij heeft de inhoud van de wagen leeggekiept op de stoep ter hoogte van de kruising met de Riouwstraat. Toen de brandweer arriveerde stond de bult al in lichterlaaie. De schuimbluswagen werd ingezet om de papierbult te blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.